Articoli per ufficio contraffatti: sequestrati oltre 10 mila articoli a San Giuseppe Jato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2020 - 10:38:13 Letto 359 volte

Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Partinico nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti connessi alla grave emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno effettuato presso un’attività commerciale ubicata a San Giuseppe Jato (PA), un sequestro di 10.832 articoli da ufficio in quanto privi delle informazioni minime previste dal Codice di Consumo (D. Lgs. 206/2005).

In particolare, nel corso dell’ispezione all’interno dei magazzini commerciali, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, tra le giacenze, migliaia di set cutter/taglierini da ufficio destinati ad essere immessi in commercio, risultati non a norma poiché carenti delle indicazioni relative ai materiali utilizzati per la composizione nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto.

Il rappresentante legale della società – T.M. cl. ’68 - è stato segnalato all’autorità preposta (Camera di Commercio) per l’irrogazione della sanzione amministrativa per la fattispecie prevista dal Codice del Consumo, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

Fonte: Guardia di Finanza

