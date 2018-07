aggressione

Artista di Manifesta 12 trovato in un lago di sangue

Alle 5 del mattino circa, Orlando Campbell è stato trovato riverso a terra da una delle sue ospiti: si sospetta sia stato aggredito, in corso le indagini

Pubblicata il: 16/07/2018

Era a Palermo per esporre le proprie opere in un evento collaterale di Manifesta 12, la Biennale nomade europea di scena nel capoluogo siciliano, ma la permanenza dell'artista inglese Orlando Campbell si è trasformata in tragedia.

Alle 5 del mattino circa, una delle due ospiti di Campbell nell'appartamento al primo piano di Palazzo Speciale Raffadali, dietro piazza Bologni, ha trovato l'artista in una pozza di sangue. Si sospetta possa essere stato aggredito, mentre al momento è esclusa la pista del tentato suicidio: l'uomo non presenta ferite da taglio. Dopo il soccorso dei sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato nell’area rossa del Policlinico. Campbell è intubato e in gravi condizioni.

Le due ospiti sono state portate in questura per essere interrogate: della prima ragazza, che ha trovato l'uomo riverso a terra, verrà approfondita la versione data immediatamente dopo la segnalazione; non è ancora chiaro l'alibi dell'altra donna ospite dell’artista.

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo

