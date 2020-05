Coronavirus

Artisti palermitani a rischio sopravvivenza, Caracausi scrive a Orlando: ''Pronti a fare due spettacoli al prezzo di uno''

Consigliere Caracausi scrive a sindaco e assessore alle Culture per sollecitare un intervento a favore degli artisti palermitani.

"In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, mentre la maggior parte delle categorie è tutelata da sistemi di assistenza, di protezione sociale e salariale, i giovani artisti non hanno nessun meccanismo di questo genere a garantire loro una dignitosa sopravvivenza". Lo ha scritto il Consigliere Paolo Caracausi del Gruppo Consiliare Avanti Insieme (in quota Italia dei Valori) in una nota indirizzata al sindaco, Leoluca Orlando e all’assessore alle Culture, Adham Darawasha.

"Tanti giovani artisti si sono detti disponibili, nel corso della prossima estate, a fare due spettacoli al prezzo di uno per sopperire al problema degli assembramenti, strappando alla malasorte la propria sopravvivenza e al tempo stesso continuando a creare cultura.

Visto che l’Amministrazione comunale ha sospeso tutta la programmazione del “Festino” si chiede di programmare una serie di eventi cittadini, un “Tour Settembrino” da svolgersi nei vari teatri, limitando quindi la presenza di pubblico, al fine di far lavorare i giovani artisti palermitani".

