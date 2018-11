baby gang

Assalto ai tram, indagini su una baby gang

Sono scattate immediatamente le indagini su una baby gang per l'assalto a colpi di pietre di sabato pomeriggio alla linea 1 del tram allo Sperone.

Le telecamere di viseosorveglianza hanno inquadrato alcuni ragazzini che hanno lanciato i sassi contro la vettura.

Il conducente è riuscito ad arrestare la corsa senza conseguenze per i passeggeri ma il tram ha subito un arresto delle corse per oltre mezz'ora tra le proteste dei lavoratori che stavano tornando a casa dal lavoro. Un vetro è stato mandato in frantumi per il lancio di una grossa pietra.

Adesso il presidente dell'Amat, Michele Cimino, ha deciso di incontrare la commissione della circoscrizione. "Un incontro - dice - per comprendere come si possono creare le condizioni di una maggiore collaborazione per un servizio che collega le periferie al centro della città".

