Assegnati i lavori per la ricostruzione del viadotto Himera

Dopo oltre due anni dal crollo del viadotto Himera, sono stati assegnati i lavori per la ricostruzione.

Dopo oltre due anni dal crollo del viadotto Himera, sono stati assegnati i lavori per la ricostruzione. Lo ha comunicato l’Anas, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale l’esito della gara di appalto per la ricostruzione della carreggiata in direzione Catania, sull’autostrada A19 Palermo-Catania.

I lavori di ricostruzione del viadotto prevedono un investimento di quasi 11 milioni di euro e una durata dell’intervento pari a 570 giorni. Considerando che ci vorrà ancora qualche mese per l'inizio dei lavori, la nuova struttura vedrà la luce nella seconda metà del 2019, al più tardi ad inizio 2020. Il nuovo viadotto sarà realizzato in acciaio, con tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale da 130 metri consentirà di scavalcare la porzione del corpo di frana, mentre le due pile e le relative fondazioni, posizionate ai margini della frana, saranno dimensionate per resistere al complesso quadro geomorfologico esistente sui versanti.

L’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte. “Quest’appalto - ha dichiarato il Coordinatore Territoriale di Anas Sicilia, Valerio Mele - conferma l’impegno di Anas per l’autostrada A19 Palermo-Catania, per la quale è previsto, peraltro, un piano quinquennale di manutenzione straordinaria per un investimento complessivo di 870 milioni di euro fino al 2020, con svariati interventi già in corso di esecuzione”.

