Assenteismo sanità, scattano i licenziamenti

Assenteismo sanitÓ, scattano i licenziamenti

Le prime cinque lettere di licenziamento sono partite ieri sera.

Le prime cinque lettere di licenziamento sono partite ieri sera. La Regione chiude così la partita per i primi dipendenti assenteisti finiti nel blitz del 27 novembre scorso della Guardia di Finanza all’assessorato alla Salute. Ma si tratta solo dei primi provvedimenti disciplinari. Altri 16 decreti di sanzione sono in arrivo nelle prossime ore e – nei casi più gravi – prevedono la sospensione dal lavoro per sei mesi.

Dunque il licenziamento è scattato per tre portieri, un commesso e un collaboratore amministrativo che sono stati fotografati o ripresi mentre i allontanavano senza permesso o senza usare il badge dall’assessorato. In questo caso è stata applicata la procedura rapida prevista dalla recente riforma Madia: in appena un mese dalla notifica del carteggio da parte della Procura della Repubblica la Regione ha avviato il porcedimento: prima ha sospeso i dipendenti, poi li ha convocati per un contraddittorio e infine ha fatto scattare il licenziamento senza preavviso.

