assenteisti

Assenteismo, sospesi dipendenti comunali di Misilmeri *VIDEO*

Si allontanavano dagli uffici durante gli orari di lavoro, anche per fare compere. Inoltre alcuni dipendenti ''coprivano'' i colleghi assenti, timbrando entrata e uscita al posto loro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/06/2018 - 11:03:42 Letto 369 volte

Oltre la metà degli impiegati comunali si assentava durante l’orario di lavoro per effettuare varie commissioni personali, tra cui le compere presso venditori ambulanti o nel supermercato adiacente agli uffici. Nella giornata odierna, tre dipendenti dell'ufficio anagrafe sono stati raggiunti da provvedimenti cautelari di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per 12 mesi; inviati anche avvisi di garanzia nei confronti di sette dipendenti comunali.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Termini Imerese, in seguito alle indagini dei carabinieri di Misilmeri. Dalle attività investigative è emerso anche che la registrazione dell’orario di servizio dei dipendenti non presenti sul luogo di lavoro veniva spesso garantita da altri colleghi, che timbravano in entrata e in uscita per conto degli assenti.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!