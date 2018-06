ancora in carica

Assessore Arcuri rinviato a giudizio, M5S contro Orlando: ''Lo rimuova dall'incarico''

I consiglieri pentastellati di Palermo attaccano il sindaco per non aver preso le distanze dall'assessore ed ex vicesindaco, recentemente rinviato a giudizio per abuso d'ufficio e falso ideologico

A undici giorni dal rinvio a giudizio dell’assessore Emilio Arcuri, ex vicesindaco ora assessore ai Lavori pubblici, indagato per abuso d'ufficio e falso ideologico in occasione di due concerti dell’estate 2016 allo stadio delle Palme, non è ancora arrivato alcun provvedimento esecutivo dal Comune di Palermo. Il braccio destro del sindaco Leoluca Orlando non è ancora stato deposto, e gli occhi dell'opposizione al Comune sono inevitabilmente puntati sulle prossime mosse del primo cittadino in merito.

Il consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo, capeggiati da Ugo Forello, sono i primi a puntare il dito contro Orlando: "Nonostante le accuse mosse al suo assessore siano molto gravi - commentano i Cinque Stelle - e nonostante di recente il sindaco abbia chiesto risarcimenti per danno di immagine rispetto a soggetti con rilievo istituzionale decisamente inferiore a quello dell’assessore Arcuri, Orlando ad oggi non ha neanche preso formalmente le distanze, né intrapreso altre iniziative, come ci si sarebbe aspettato da colui che ha passato gli ultimi mesi a vantarsi di costituirsi parte civile nei processi in cui è risultato coinvolto il Comune".

Il Movimento passa ai fatti e chiede a Orlando un'inequivocabile e chiara presa di posizione, che abbia come finalità la rimozione di Arcuri dall'incarico di assessore. "I cittadini palermitani non possono accettare il silenzio del sindaco sulla vicenda - protestano i pentastellati - appare evidente, infatti, la differenza di trattamento riservata a dipendenti e rappresentanti politici rispetto al caso appena citato. Sollecitiamo pertanto il sindaco Leoluca Orlando a rimettere l'incarico politico dell'assessore Emilio Arcuri".

Nell'estate del 2016, Arcuri avrebbe abusato della propria posizione di vicesindaco in occasione dei concerti di Mika e dei Negramaro, adottando delle ordinanze che consentivano la deroga al limite delle emissioni sonore per lo svolgimento dei due eventi musicali.

