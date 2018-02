violenza sulle donne

Assessore Ippolito: ''Le violenze contro le donne sono un olocausto di genere''

Prima di insediarsi al Governo della Regione, l'assessore regionale Mariella Ippolito si è impegnata attivamente contro la violenza sulle donne...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2018 - 17:32:15 Letto 348 volte

Prima di insediarsi al Governo della Regione, l’assessore regionale Mariella Ippolito si è impegnata attivamente contro la violenza sulle donne, per esempio con il progetto Mimosa e l’istituzione del codice rosa nell’ospedale di Caltanissetta con un protocollo d’intesa tra Prefettura, Federfarma e Asp.

Una posizione netta che il componente della Giunta Musumeci ha rimarcato anche oggi nel corso di un incontro con gli sportelli antiviolenza della Sicilia che si sono ritrovati in Assessorato per informare sulla programmazione delle risorse e dei criteri delle modalità d’acceso ai contributi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

“Ho ascoltato con interesse le criticità sollevate da tutte le realtà isolane che quotidianamente si confrontano con i drammi delle donne vittime di violenze – ha spiegato l’assessore Ippolito -. Dalla definizione delle rette all’adeguamento delle strutture, fino alle inadempienze di alcuni Comuni mi farò carico personalmente di sanare ogni contraddizione che non può pesare sui drammi seri di numerose donne siciliane”.

L’esponente del Governo Musumeci ha inoltre annunciato che entro giugno saranno emanati i nuovi avvisi contro la violenza di genere e ha auspicato che i prossimi finanziamenti non facciano la fine dei precedenti. “Se dovessimo tenere conto dei fondi utilizzati in Sicilia, pari circa a 300 mila euro su quasi 3 milioni – ha denunciato l’assessore Ippolito -, potremmo illuderci di vivere in un’oasi felice. Invece le violenze perpetrate contro le donne sono un olocausto di genere, rispetto al quale ognuno deve fare la propria parte”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!