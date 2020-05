assistenti civici

Assistenti civici, esplode la polemica

E' polemica bipartisan sui 60mila volontari in arrivo per aiutare a far rispettare le regole sul distanziamento.

Pubblicata il: 25/05/2020

"Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell'Interno, per l'istituzione della figura degli 'assistenti civici' in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio". Lo si apprende da fonti del Viminale dopo le polemica esplosa per l'annuncio degli assistenti civici che dovranno vigilare sulle misure di distanziamento.

"Quando si parla di assistenti civici parliamo di volontariato. Nessuna vigilanza, ronda o sentinella anti spritz". Lo precisa ministero Affari Regionali. "Stiamo parlando di 16 ore settimanali che ciascuno può regalare al proprio comune per aiutare gli anziani, portare spesa e medicine, aiutare nell'organizzazione del distanziamento sociale, come ad esempio fuori dalle chiese o fuori dai parchi per contingentare ingressi. In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti ma solo segnalare a vigili e forze dell'ordine", scrivono.

L'iniziativa dei 60 mila assistenti civici, controllori della movida, "non è stata concordata con il Movimento, e appare a tutti gli effetti una fuga in avanti inaccettabile". Così il capo politico M5S, Crimi. "Chiederemo il ritiro dell'ordinanza e una discussione approfondita in maggioranza", annuncia, "comunque troveremo una soluzione".

Attesa una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i ministri per gli Affari regionali Boccia, dell'Interno Lamorgese e del Lavoro Catalfo. Sul tavolo, a quanto si apprende, la proposta di un bando per 60 mila assistenti civici, lanciata dallo stesso Boccia. Una proposta che ha sollevato polemiche anche nella maggioranza.

