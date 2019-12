assistenza agli anziani

Assistenza agli anziani, Razza cambia tutto

L'assessore alla sanitÓ Ruggero Razza ha annunciato un nuovo decreto che riguarda i 41 mila anziani siciliani.

Svolta nell’assistenza agli anziani che in Sicilia vengono curati in casa. L’assessore alla sanità Ruggero Razza ha annunciato un nuovo decreto che riguarda i 41 mila anziani siciliani che nella nostra regione vengono curati a casa e che dal prossimo anno potranno decidere a chi affidarsi per le terapie a domicilio.

Una vera rivoluzione come ha sottolineato Razza: “Da molti mesi la Regione sta provando a fare un salto di qualità, ma bisogna vincere due sfide, una organizzativa e una culturale. E comprendere che, a fronte della crescita della popolazione con riferimento all’età e alla cronicizzazione delle patologie, la risposta più efficiente non è l’ospedale, ma l’assistenza domiciliare integrata di qualità”.

Stop quindi al rinnovo dei contratti con i soggetti che oggi forniscono il servizio dell’assistenza agli anziani. Adesso ci sarà una lista di soggetti accreditati e lo stesso anziano o la sua famiglia potrà decidere a chi affidarsi per le terapie a domicilio. Per essere accreditate, le cooperative e le associazioni del settore dovranno avere particolari requisiti che prevedono tre diversi livelli di complessità di cure e la formazione adeguata degli operatori.

Il bando sarà istituito nei primi mesi del 2020 è solo chi avrà tutti i requisiti potrà essere accreditato e quindi successivamente ottenere il budget annuale e rientrare nella selezione del paziente.

