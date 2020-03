emergenza alimentare

Assistenza alimentare, Sammartino: ''Ai Comuni strumenti per erogare i buoni spesa''

''Si faccia in fretta dando ai Comuni tutti gli strumenti per erogare i buoni spesa'', afferma il parlamentare di Italia Viva Luca Sammartino.

"Esprimo soddisfazione per l'annuncio del Presidente della Regione Nello Musumeci che ha previsto cento milioni di euro per consentire alle famiglie disagiate di accedere all'assistenza alimentare. Apprezzo che oggi il governo abbia affrontato, così come da me richiesto, il problema. Adesso si faccia in fretta dando ai Comuni tutti gli strumenti per erogare i buoni spesa. Auspico che prosegua lo spirito di collaborazione fra tutte le forze politiche. Servirà soprattutto per affrontare le prossime emergenze".

Lo afferma il parlamentare di Italia Viva Luca Sammartino.

