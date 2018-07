Assolta

Assolta la donna che gettò la figlia in un cassonetto

12/07/2018

La corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato l’assoluzione di Valentina Pilato perché incapace di intendere e volere. E’ stata disposta per l’imputata, assistita dagli avvocati Enrico Tignini e Dario Falsone, la libertà vigilata per tre anni. Pilato è la mamma che gettò la figlia appena nata nel cassonetto il 24 novembre 2014 ed era imputata di omicidio.

La corte d’assise d’appello di Palermo aveva deciso di risentire tutti i consulenti e periti che si sono pronunciati sull’imputata nel primo grado di giudizio. Il processo si è giocato molto sulle perizie sulle condizioni psichiche della donna.

Decisiva quella di Francesco Bruno e Maria Pia De Giovanni disposta dalla Corte. Per loro, la donna quando gettò la figlia appena nata nel cassonetto della spazzatura non era in grado di intendere e volere. Si liberò del feto come si fa di “un oggetto pericoloso che la mente della madre si rifiuta di considerare un figlio”.

Per il criminologo e la psichiatra, la donna ha un disturbo grave dell’umore che si “accompagna a vissuti dissociativi e paranoidei di tipo cognitivo anancastico”. Questa condizione era presente al momento dell’infanticidio e al momento del parto avvenuto “dopo una rilevante negazione della gravidanza e di qualsiasi reazione affettiva ad esso legata”.

