Assunzioni portaborse all'ARS, Micciché: ''Stop allo spreco di risorse pubbliche''

Decisione arrivata dopo le contestazioni sui rapporti clientelari deputati-dipendenti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2018 - 16:48:22 Letto 372 volte

Prima una serie di contestazioni, poi il richiamo all’ordine, adesso il sigillo finale: taglio netto alle assunzioni dei portaborse all’Assemblea Regionale Siciliana. A deciderlo è Gianfranco Micciché, presidente dell’ARS, dopo le segnalazioni di irregolarità della Sezione di Controllo della Corte dei conti, riguardo alle modalità di utilizzo dei fondi pubblici assegnati ai deputati regionali per i contratti dei collaboratori esterni.

Una legge di quattro anni fa, approvata durante la presidenza di Giovanni Ardizzone, garantisce ad ogni deputato una cifra aggiuntiva di 58.400 euro all’anno per le spese destinate ai dipendenti extra, da cui sono già esclusi i contributi per i portaborse. La legge però non specifica un numero minimo di collaboratori, e dato che la cifra complessiva per ogni gruppo parlamentare aumenta in proporzione alla numerosità, era ipotizzabile l’uso inopportuno di questi fondi soprattutto dai grandi gruppi. Così era partita quella che si configurava come una potenziale pioggia di assunzioni di dipendenti esterni fino all’estinzione dei fondi, che aveva destato i sospetti della Corte dei conti. Dal punto di vista dell’organico, le assunzioni in questione avrebbero portato a due conseguenze: la mancanza di effettiva professionalità degli assunti, selezionati sulla base di rapporti clientelari, ed il sovrannumero di dipendenti precari rispetto a quelli definiti stabilizzati.

Ora Micciché si dichiara risoluto a metter fine alla diffusa, scomoda pratica: “Non sarà più consentito lo spreco di risorse pubbliche per assunzioni di portaborse e collaboratori clientelari”, promette il presidente, “Taglieremo la somma destinata a ogni singolo parlamentare”. Nel gennaio scorso Micciché aveva sottolineato ai parlamentari siciliani la priorità di retribuire i dipendenti stabilizzati, con un comunicato che dettava anche le linee guida per le assunzioni dei collaboratori e invitava ad attenersi strettamente ai canoni di professionalità, numerosità e adeguatezza degli stipendi dei nuovi assunti. Pare evidente che l’appello del presidente non sia stato colto dall’Assemblea. L’auspicio di Micciché è che si arrivi a modificare la legge sul budget dei parlamentari per i dipendenti esterni, ma per farlo servirà l’approvazione di una norma apposita da parte dell’Assemblea stessa.

