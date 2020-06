Asta deserta per l'acquisto della sanitaria Vizzini

sanitaria Vizzini

I dodici lavoratori vedono avvicinarsi sempre più lo spettro del licenziamento, l'asta fissata dal liquidatore è andata deserta.

La sanitaria Giuseppe Vizzini srl posta in liquidazione e chiusa da alcuni mesi, aveva già posto in cassa integrazione i dodici lavoratori che vedono avvicinarsi sempre più lo spettro del licenziamento.

«L'asta fissata dal liquidatore è andata deserta - dice Mimma Calabrò, segretario della Fisascat Cisl Palermo-Trapani - E’ impensabile che una realtà palermitana di questo tipo, consolidata da tanti anni, finisca nel nulla in momento del genere, pur avendo tutte le carte in regola per essere rilanciata sul mercato dopo il lockdown».

