Attacco hacker contro i profili social della ministra Azzolina, Anonymous: ''Siamo stati noi''

È stato rivendicato dagli hacker di Anonymous l’attacco informatico avvenuto la scorsa settimana nei confronti delle strutture informatiche del Ministero dell’Istruzione e di tutti i profili social della ministra Lucia Azzolina.

Sugli attacchi, avvenuti in concomitanza con la riapertura delle scuole, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, affidato al pm Eugenio Albamonte che coordina le indagini condotte dalla Polizia Postale.

I casi sarebbero iniziati in coincidenza dell'avvio del nuovo anno scolastico. Si tratterebbe di richieste anomale di cambi di password o azioni per introdursi nella gestione dei profili social e delle caselle mail.

"Non ci spaventiamo e non ci faremo fermare neanche da questo tipo di aggressioni - ha scritto la ministra su Twitter - Un ringraziamento alla Polizia Postale per la rapidità e la professionalità con cui sta gestendo questa vicenda".