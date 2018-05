Attentato Maurizio Costanzo

Attentato a Maurizio Costanzo, una foto mostra Messina Denaro e Graviano al suo show

Una fotografia scattata un anno prima dell'attentato a Maurizio Costanzo mostrerebbe Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano tra gli spettatori del Maurizio Costanzo Show

Una fotografia scattata un anno prima dell’attentato del 14 maggio 1993 a Maurizio Costanzo e all’allora fidanzata Maria De Filippi, mostrerebbe Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano tra gli spettatori del Maurizio Costanzo Show. Era il 1992 quando i due boss si infiltrarono fra il pubblico della trasmissione per studiare l'obiettivo e lo scatto è ora agli atti giudiziari.

Quella fotografia, adesso, è tra i documenti ufficiali delle nuove indagini su Graviano per l'ipotesi di minaccia al corpo dello Stato. A mettere sulla buona strada gli inquirenti sembra siano state proprio alcune frasi di Graviano intercettate mentre il boss passeggiava in carcere, ad Ascoli Piceno dove è rinchiuso: è il 24 settembre 2016 quando, in regime di 41 bis, fa rivelazioni interessanti al suo compagno di detenzione Umberto Adinolfi. Gli parla di una trasmissione del Costanzo show a cui fu invitato anche Giovanni Falcone, poco prima dell'uccisione del magistrato, a cui avrebbe partecipato anche lui, Giuseppe Graviano. Ecco le parole del boss: "Nel 1992 a Roma, quando c'era Falcone al Costanzo, dove si sedeva, c'erano otto persone. Eravamo io, palermitani, due di Brancaccio, miei, due di... che poi se ne sono andati che avevano un matrimonio e altri due che si sono fatti pentiti, uno di Castelvetrano e uno di Mazara del Vallo: Sinacori e Geraci".

Da quelle parole è scattata l'indagine, che ha scandagliato le foto legate alla trasmissione nel periodo individuato. Si è potuto verificare che tra gli spettatori c'erano anche i due boss, lo stesso Graviano e Matteo Messina Denaro. Dopo quella puntata in tv, l'attentato fu rinviato per più di un anno e realizzato il 14 maggio. A salvare il conduttore fu soltanto il caso: quella sera con Costanzo non c'era il solito autista, con la sua Alfa 164, ma un sostituto in Mercedes. Fu quella sorpresa a causare l'attimo di esitazione per i killer, e solo quell'attimo evitò la strage.

Costanzo era finito nel mirino della mafia in seguito a una serie di iniziative particolarmente pesanti contro la criminalità organizzata. In particolare nel settembre 1991 aveva organizzato una trasmissione a reti unificate con Michele Santoro per commemorare Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dopo aver detto in tv che non avrebbe mai pagato il pizzo. "Apprendo solo ora di quelle foto- dice Costanzo -. Sapevo che mi avevano seguito ma che poi avevano desistito. Immaginare Messina Denaro tra il pubblico mi fa impressione".

