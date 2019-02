Attentato incendiario ad un fioraio vicino al cimitero di Sant'Orsola

A fuoco un fioraio

Attentato incendiario ad un fioraio nella zona del cimitero di Sant'Orsola a Palermo.

Attentato incendiario ad un fioraio nella zona del cimitero di Sant'Orsola a Palermo. L'esplosione questa notte intorno alle 2. Sul posto i vigili del fuoco hanno trovato tracce di benzina.

La polizia municipale ha chiuso al traffico via Gaetano Parlavecchio nel tratto compreso tra via Tricomi e la via del Vespro.

Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco che insieme alla polizia stanno indagando sull'esplosione. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso anche l'accesso al cimitero ai pedoni.

La deflagrazione avrebbe coinvolto anche parte del cimitero. Sul posto è attesa la polizia scientifica che effettuerà anche un sopralluogo nel camposanto.

