chiusura domenicale

Attinasi: ''Chiusura negozi di domenica? Plauso a Musumeci, ora rilanciare il commercio in Sicilia''

La chiusura domenicale delle attività commerciali soddisfa il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/06/2020 - 14:25:25 Letto 457 volte

La chiusura domenicale delle attività commerciali – confermata nella nuova ordinanza firmata ieri dal governatore siciliano Nello Musumeci – soddisfa il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi: “Plauso al Presidente Musumeci per averci ascoltato in merito alla chiusura domenicale delle attività commerciali – dice Attinasi - senza flussi turistici e con l'estate ormai alle porte, aprire anche la domenica, per i negozi di vicinato sarebbe stato solo un ulteriore aggravio di costi oltre che un'insostenibile gestione dei turni in un momento di drammatica crisi finanziaria”.

Adesso Assoimpresa chiede una spinta per rilanciare il commercio nell’isola: “Occorre un piano strategico di rilancio del commercio in Sicilia – sottolinea Mario Attinasi - e quindi rivedere fra tutti il tema dei saldi e il tema fiscale del commercio online”.

