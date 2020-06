mafia

Attinasi: ''Ieri operazione antimafia importante, ai commercianti dico di non sottomettersi a cosa nostra''

Il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi lancia un appello ''a tutti i commercianti a liberarsi dal giogo mafioso, a denunciare qualunque forma di richiesta da parte della mafia e a rivolgersi alle forze dell'Ordine''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2020 - 21:07:04 Letto 391 volte

"In questo momento di difficoltà per le imprese, la mafia si insinua nel tessuto economico della città con una strategia chiara, quella di impadronirsi di quelle attività commerciali in crisi e diffondere in modo capillare l'attività delinquenziale". Parla così il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi in merito all’operazione antimafia che ha portato ieri allo smantellamento del clan mafioso del quartiere Noce a Palermo.

“Proprio per questo è fondamentale la presenza delle forze dell'ordine – aggiunge Attinasi – e l'operazione di Polizia di ieri ha portato alla luce strategie e metodi mafiosi che deprimono l'economia siciliana e sopprimono qualsiasi forma di ribellione con minacce e attentati”.

Attinasi sottolinea l’importanza delle forze dell’ordine in questo delicato momento: “Faccio un plauso agli inquirenti e alle forze di Polizia per l'operazione che ha consentito di portare alla luce uno spaccato di criminalità che sopprime cittadini e imprese e lancio un appello a tutti i commercianti a liberarsi dal giogo mafioso, a denunciare qualunque forma di richiesta da parte della mafia e a rivolgersi alle forze dell'Ordine”.

