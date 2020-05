mafia

Attinasi: ''Oggi operazione importante, bisogna collaborare''

Le parole del Presidente Nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi in merito al blitz antimafia di oggi che ha portato in manette 91 persone.

12/05/2020

“L’operazione antimafia con 91 arresti in tutta italia e che ha visto coinvolti anche mafiosi dei quartieri dell'Arenella e dell'Acquasanta di Palermo dimostra purtroppo che il controllo della criminalità organizzata sull’economia è ancora forte e ben radicato sul territorio e non si può abbassare la guardia”. Sono le parole del Presidente Nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi in merito al blitz antimafia di oggi che ha portato in manette 91 persone.

“Ringraziamo gli inquirenti e le forze dell’ordine per l’azione incessante di contrasto che viene portata avanti – sottolinea Mario Attinasi – e lanciamo un appello ai commercianti: denunciare il pizzo è un obbligo non solo legale ma anche morale, sia nei propri confronti ma soprattutto nei confronti degli imprenditori che scelgono di stare dalla parte della legalità”.

Il Presidente di Assoimpresa conclude: “Non sono più accettabili atteggiamenti di sudditanza da parte dei commercianti, occorre una nuova cultura d'impresa che si fonda sui concetti di legalità ed etica sociale, usando tutti gli strumenti messi a disposizione dallo Stato”.

