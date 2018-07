Gesto vandalico

Atto di vandalismo al litorale di Vergine Maria

Ignoti hanno divelto e gettato in mare le sbarre di protezione in prossimità della Tonnara Bordonaro...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2018 - 09:45:27 Letto 390 volte

Gesto vandalico la scorsa notte al litorale di Vergine Maria. Ignoti hanno infatti divelto e gettato in mare le sbarre di protezione in prossimità della Tonnara Bordonaro, un’area a ridosso della scogliera, che per lungo tempo è stata utilizzata come parcheggio abusivo.

Il sindaco Leoluca Orlando ha condannato quanto accaduto, disponendo l’immediato ripristino della sbarra e la presenza dei vigili urbani per prevenire altri reati, minacciando pesanti sanzioni per i malfattori da parte dell’amministrazione municipale.

