Atto vandalico a Bonagia: cappottata un'auto. Gelarda: ''Gesto indegno. Spero si individuino i colpevoli''

''Si è trattato di un atto vandalico senza nessuna motivazione, nei confronti di un’anziana signora ben voluta e amata da tutto il quartiere'', ha detto il capogruppo della Lega, Igor Gelarda.

11/02/2022

«Questa notte in via Mico Geraci è stata cappottata un’autovettura, una vecchia Fiat Seicento, di un’anziana signora che vive nella zona.



Si è trattato di un atto vandalico senza nessuna motivazione, nei confronti di un’anziana signora ben voluta e amata da tutto il quartiere.



Un gesto riprovevole commesso da gente indegna, sicuramente di persone che trovano piacere nel creare disagi ad altre persone. Non si capisce perché sia stato fatto un gesto del genere verso una signora.



Mi auguro che gli autori vengano individuati dalle forze dell'ordine.



La polizia municipale ha fatto tutti i rilievi del caso. Poi insieme ad alcuni volontari abbiamo provveduto a rimettere in posizione l'autovettura che però ha parecchi danni alla carrozzeria.



Questa è quella parte di Palermo violenta che noi non amiamo e che abbiamo intenzione di contrastare con tutte le nostre forze».



Lo dichiara il capogruppo della Lega, Igor Gelarda.

