Compleanno Liliana Segre

Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre dalle personalità politiche del nostro Paese

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2020 - 14:51:34 Letto 1115 volte

Compie oggi 90 anni Liliana Segre. Nata a Milano il 10 settembre del 1930 in una famiglia ebraica laica, figlia di Alberto e Lucia Foligno, che muore quando lei ha meno di un anno.

La senatrice Segre ha contribuito nel corso degli anni - con la sua forza morale e la sua testimonianza personale - a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha telefonato alla Senatrice formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, ringraziandola per la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione.

Anche il premier Giuseppe Conte ha espresso auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre, che ha contribuito nel corso degli anni - con la sua forza morale e la sua testimonianza personale - a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale.

Grazie senatrice Segre. Grazie per l’impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione.

Fu testimone della Shoah, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ebrea italiana colpita dalle Leggi razziste volute da Benito Mussolini duce del Fascismo e firmate da re Vittorio Emanuele III.

