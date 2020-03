coronavirus

Aumentano i casi di coronavirus a Villafrati

Ancora in aumento i casi di contagio da coronavirus nella Rsa Villa delle Palme di Villafrati.

Ancora in aumento i casi di contagio da coronavirus nella Rsa Villa delle Palme di Villafrati. Sono in totale 74 i positivi al Covid-19, due i casi in più rilevati. A farlo sapere lo stesso sindaco Franco Agnello in una diretta Facebook.

Positivi 50 anziani e 24 operatori: i risultati sono arrivati in queste ore. «La situazione - dice Agnello - finora è sotto controllo perché si tratta di casi interni sostanzialmente alla Rsa dalla quale è iniziato tutto. Stiamo però facendo tamponi anche a quelle persone che, per ragioni lavorative, sono ancora adesso a contatto con il pubblico come chi lavora nei panifici, in farmacia. E anche ai medici e a chi è impegnato nella raccolta dei rifiuti. Attendiamo per i prossimi giorni il risultato di cento test».

