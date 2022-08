Aumento bollette luce e gas, Salvini: ''Se prezzi non scendono bisognerà razionare''

bollette luce e gas

Aumento bollette luce e gas, Salvini: ''Se prezzi non scendono bisognerą razionare''

''Lega pronta a votare le misure. Servono decine di miliardi per famiglie e imprese''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/08/2022 - 13:56:02 Letto 806 volte

Sull'emergenza bollette "la Lega chiede al Governo Draghi che è in carica di fare in fretta.Noi chiedemmo mesi fa un investimento maggiore, uno scostamento di bilancio, ci dissero no. Adesso tutti si accorgono che settembre e ottobre rischiano di essere devastanti per le famiglie e per le imprese. Se Draghi porta in Cdm o in Parlamento anche la prossima settimana un provvedimento da miliardi, da decine di miliardi per sostenere famiglie e imprese il voto della Lega è assicurato". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un incontro a Napoli.

"Se il prezzo non scende, il prossimo Governo, e quindi per me l'operazione verità è sempre meglio che non l'operazione silenzio, dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese". Così Matteo Salvini sull'emergenza bollette. "Vorrei evitarlo, ma l'ha già detto Macron, e la Francia oltretutto ha decine di reattori nucleari operativi. Noi non ce l'abbiamo, importiamo solo energia dall'estero, quindi se non si interviene il rischio di decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no è assolutamente concreto".

