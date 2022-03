spese militari

Aumento spese militari, Letta: ''Italia lascerebbe sbigottito il mondo intero se si aprisse ora una crisi di governo''

''Sarebbe crisi dannosa per noi, per tutti noi. Noi lavoriamo con impegno per evitarla'', così il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

30/03/2022

"L’Italia lascerebbe sbigottito il mondo intero se si aprisse ora una crisi di governo. Sarebbe crisi dannosa per noi, per tutti noi. E sarebbe tremendamente negativa per il processo di pace e per chi soffre per via della guerra. Noi lavoriamo con impegno per evitarla". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

