Aumento Tari a Palermo, M5S: ''Da anni assistiamo ai disservizi Rap, non saremo complici''

''I servizi pubblici dovrebbero essere improntati a principi di efficacia ed efficienza, evitando gli sprechi e garantendo adeguati servizi a tutti i cittadini'', dice Rosalia Viviana Lo Monaco, consigliere del Comune di Palermo e capogruppo M5S.

"Il M5S non sarà complice di nessun aumento delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) a carico dei cittadini palermitani. Da anni assistiamo ai disservizi operati dalla Rap, a causa di una gestione scellerata della società partecipata del Comune di Palermo e dei gravi ritardi del presidente Nello Musumeci per la consegna della VII Vasca di Bellolampo. Tante le inadempienze, i ritardi e le responsabilità che accomunano a vario titolo Comune di Palermo e Regione Siciliana. I palermitani da anni attendono soluzioni per vedere la propria città finalmente pulita, dove si investa e si potenzi la raccolta differenziata e si realizzi l'obiettivo di trasformare il rifiuto in risorsa. Purtroppo siamo ancora molto distanti dai risultati sperati e l'impegno di tanti cittadini nel differenziare i rifiuti è spesso vanificato da un servizio a intermittenza e da inadeguati controlli. I servizi pubblici dovrebbero essere improntati a principi di efficacia ed efficienza, evitando gli sprechi e garantendo adeguati servizi a tutti i cittadini. È evidente che Palermo è lontanissima da questi obiettivi e che le colpe di errori che affondano le loro radici nel tempo non possono e non devono ricadere sui cittadini".

Lo scrive in una nota Rosalia Viviana Lo Monaco, consigliere del Comune di Palermo e capogruppo M5S.

