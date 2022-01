Aumento tariffe Stadio delle Palme, Arcoleo: ''Per atleti iscritti sarà rimossa''

Stadio delle Palme

L'assessore e gli uffici competenti vareranno una delibera integrativa rispetto ai tariffari, che porterà ad un adeguamento consono dello Stadio delle Palme.

"Nelle scorse giornate avevamo riconosciuto l'importanza delle criticità esposte dalle associazioni sportive sul tema degli impianti sportivi e, in particolare, l'aumento delle tariffe e gli scarsi servizi dello Stadio delle Palme. Dopo due incontri siamo felici di aver trovato insieme, grazie al dialogo, dei primi risultanti incoraggianti che vanno nelle giusta direzione.

L'assessore e gli uffici competenti vareranno una delibera integrativa rispetto ai tariffari, che porterà ad un adeguamento consono dello Stadio delle Palme. Inoltre, la tariffa individuale per atleti iscritti sarà rimossa. Nei due incontri si è anche ricordato che per acquistare gli attrezzi necessari per lo Stadio delle Palme è indispensabile proseguire con il Piano di riequilibro del bilancio".

Lo dichiara Rosario Arcoleo, consigliere comunale e capogruppo del Pd.

