Autista Amat carica scooter nel bus, succede in piazza Indipendenza

19/09/2019

Un autista di trasporto pubblico urbano carica uno scooter sul bus e prosegue il suo tragitto. L'episodio, che ha dell'inverosimile, è accaduto ieri sera a Palermo, in pieno centro, al capolinea di piazza Indipendenza.

A riprendere la scena è Mobilita Palermo, che pubblica anche una foto, in cui si vede lo scooter su un minibus dell'Amat. Una volta caricato il ciclomotore sul mezzo pubblico, l'autista si è poi diretto alla rimessa di via Roccazzo.

"Ci lamentiamo che gli autobus sono sporchi e mal ridotti, ma il cattivo esempio giunge proprio da alcuni autisti - scrive Mobilita Palermo -. Ovviamente non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio e in Amat sappiamo che lavora tanta gente brava, ma purtroppo non possiamo lasciare correre episodi di questa gravità".

L'Amat intanto ha avviato un'indagine per risalire all'autista. "Siamo dispiaciuti che sia accaduto un episodio del genere - dicono dall'azienda -, che non rappresenta lo spirito di Amat". L'azienda promette il pugno duro una volta individuato l'autista, "affinchè questi fatti non accadano più".

