Autista Amat picchiato da una banda di ragazzi a Palermo

Un autista dell'Amat è stato aggredito questo pomeriggio a Palermo

30/12/2018

Un atto ignobile. Un autista dell'Amat è stato aggredito questo pomeriggio a Palermo. Un gruppo di ragazzi, alla fermata di Villa Adriana, ha tentato di forzare il vano motore dell'autobus e l'uomo è sceso dal mezzo e si è avvicinato ai giovani. A quel punto l'autista è stato aggredito con calci e pugni. Secondo le prime informazioni sarebbero stati circa dieci giovani ad accerchiarlo.

L'autista è stato trasportato immediatamente all'ospedale Villa Sofia, in codice rosso ed è stato sottoposto a Tac, anche se non in pericolo di vita. La TAC appena eseguita ha dato per fortuna esito negativo.

"Purtroppo è una situazione triste e incresciosa - ha dichiarato il presidente dell'Amat, Michele Cimino -. Queste cose vanno ad aggiungersi a tutte le problematiche che viviamo in azienda. Mi sto recando in ospedale per avere maggiori informazioni sulle condizioni del nostro autista".

Il Sindaco Leoluca Orlando commenta così la violenta aggressione:

"Un atto di violenza barbara che non può avere né giustificazioni né motivazioni logiche." "Sono grato ai Carabinieri e ai sanitari del 118 - afferma Orlando che si è messo in contatto anche con i responsabili dell'ospedale per avere aggiornamenti sullo stato di salute dell'autista - per il pronto intervento e mi auguro che si possa quanto prima individuare gli autori di questo pestaggio ed assicurarli alla giustizia."

