incidente stradale

Auto contro Tir sulla Palermo-Catania, due morti e due feriti

Due morti e due feriti nel grave incidente sulla autostrada Palermo-Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2019 - 16:31:39 Letto 447 volte

Due morti e due feriti nel grave incidente sulla autostrada Palermo-Catania, nei pressi del casello Sferrò-Gerbini, poco prima dell’uscita per Paternò. Lo scontro fra un tir e un'auto avvenuto intorno alle 13 ha provocato la morte della conducente e della passeggera dell'automobile, di 44 e 51 anni. Le due persone rimaste ferite sono state trasportate unaall'ospedale Cannizzaro di Catania e l'altra al nosocomio Sant'Elia di Caltanissetta.



Il veicolo è andato distrutto, alcuni frammenti sono rimasti sparsi sull’asfalto. Sul posto, oltre alla Polstrada, anche i vigili del fuoco e personale Anas. Il traffico in direzione Catania, rallentato per circa due ore in attesa della conclusione dei rilievi, sta lentamente diventando più scorrevole.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!