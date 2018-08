incidente

Auto contro una saracinesca, danni ai cavi Enel e al tetto dell'immobile. Incerte le dinamiche

Intorno alle 4 della scorsa notte, quello che avrebbe potuto essere un banale incidente autonomo ha provocato ben altri danni a un edificio di via Panneria

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/08/2018 - 10:08:53 Letto 403 volte

Il luogo dell'incidente - Google Street View

Ieri notte, alle 4 circa, quello che avrebbe potuto essere un banale incidente autonomo ha rischiato di distruggere un'abitazione per danni elettrici e strutturali.

In via Panneria, nella zona di piazza Monte di Pietà a Palermo, la Lancia Y di una 31enne si è schiantata contro una saracinesca al numero civico 16. Ad avere la peggio non è stata la donna, che non ha riportato gravi danni fisici, ma l'immobile: l'impatto ha tranciato i cavi elettrici dell'Enel ed è stata danneggiata una parte del tetto. Danni anche a una Fiat Panda posteggiata.

Data la particolare natura dell'incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per rimuovere l'auto è stato necessario il carro attrezzi. Gli agenti dell’infortunistica stradale hanno effettuato i primi rilievi, ma la situazione della protagonista dell'urto, trasportata in codice verde all'ospedale Civico, è ancora da approfondire: all'ospedale sono stati richiesti accertamenti sulla presenza di droghe o alcol nel suo sangue.

