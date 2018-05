Auto in fiamme

Auto in fiamme nella notte a Palermo, ecco dove è successo

Quattro auto sono andate in fiamme nella notte a Palermo...

Pubblicata il: 18/05/2018

Quattro auto sono andate in fiamme nella notte a Palermo. Due nel quartiere Zen a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. Il primo incendio in via Fausto Coppi. Il secondo in via Adamo Smith. Il terzo rogo è divampato in via Giovanni Besio nella zona di viale Michelangelo. Qui sono andate in fiamme una Hyundai i10 e una Ford Fiesta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Indagini della polizia per accertarne le cause.

