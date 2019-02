Tragedia sfiorata

Auto tenta di superare le barriere, strage sfiorata in corso Vittorio Emanuele

Un vigile urbano, grazie alla sua prontezza di spirito, ha evitato una strage davanti all'ingresso della Cattedrale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2019 - 12:47:14 Letto 770 volte

Tragedia sfiorata in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Un vigile urbano, grazie alla sua prontezza di spirito, ha evitato una strage davanti all’ingresso della Cattedrale. E accaduto ieri sera quando un uomo, in apparente stato di confusione, a bordo della sua auto, una utilitaria, arrivato all’altezza della cattedrale, ha iniziato ad accelerare fino a sbattere più volte contro le barriere di cemento sistemate dopo gli attentati terroristici in Europa.

L’uomo, un italiano, nonostante le grida dei passanti e dei negozianti ha continuato la sua folle corsa sbattendo più volte contro le barriere per tentare di superarle e raggiungere il Corso, un’isola pedonale, affollata a quell’ora.

All’improvviso, un vigile urbano, che presta servizio proprio davanti alle barriere, dopo avere tentato più volte di fermare il folle, è riuscito a raggiungere l’uomo, si è introdotto nell’abitacolo e ha tolto le chiavi di accensione. Soltanto così l’auto ha finito la sua folle corsa contro le barriere. L’uomo è stato portato via in ambulanza, in evidente stato confusionale, mentre la sua auto è stata portata via per gli accertamenti del caso.

“La prontezza dei vigili urbani ha evitato il peggio – ha spiegato all’Adnkronos il comandante dei vigili urbani, Gabriele Marchese – i vigili stanno lì per garantire la sicurezza dei cittadini e non sono lì solo per sanzionare le persone ma per assicurare che tutto vada bene. Ecco perché il cittadino dovrebbe ‘coccolarlo’ perché la polizia municipale svolge una funzione che va al di là della caccia alla multa , fa quello che è giusto fare. E ieri sera lo abbiamo dimostrato”.

Sono in corso le indagini per accertare le cause che ieri pomeriggio hanno spinto un ventinovenne a tentare l'attraversamento con la sua Fiat Cinquecento dei dissuasori fissi all’ingresso di via Vittorio Emanuele. “L’episodio di ieri pomeriggio – ha dichiarato il comandante Gabriele Marchese - oltre a far riflettere sulle condizioni necessarie per mettersi alla guida di un veicolo, dà l’esatta dimensione della pericolosità, nei luoghi in cui non sono istallati i new jersey fissi, del posizionamento di tutte quelle strutture che agevolano l’assembramento di persone senza fornire una adeguata protezione, quali per esempio i gazebo installati sulla sede stradale. Occorrerebbe quindi una rivisitazione di tutte quelle strutture allocate sulla sede stradale per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza".

