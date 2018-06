amat in fiamme

Autobus dell'Amat in fiamme, paura a Borgo Nuovo

Un autobus dell’Amat è andato in fiamme in via Tindari.

Un autobus dell’Amat è andato in fiamme in via Tindari, nel quartiere di Borgo Nuovo. Il vano motore del mezzo ha iniziato a sputare fiamme, avvolgendo tutta la parte posteriore del mezzo, tra lo stupore e la paura dei passeggeri.

Il mezzo della linea 625, era fermo al capolinea in procinto di iniziare la corsa. Il conducente ha aperto le porte e ha fatto scendere tutti i passeggeri. Ancora da accertare le cause dell'incendio, anche se con molta probabilità sarebbe stato provocato da un surriscaldamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dagli impiegati dell'Amat, che hanno provveduto a domare le fiamme. I pompieri hanno avuto difficoltà a raggiungere il posto a causa dell'intenso traffico provocato dalla chiusura del Ponte Corleone.

