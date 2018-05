incidente

Autobus investe un pedone in via Ernesto Basile

08/05/2018

Incidente stradale in via Ernesto Basile. Un giovane è stato investito da un autobus dell’Amat mentre attraversava la strada. Il parabrezza del bus è andato in frantumi dopo l’impatto.

Le condizioni del giovane investito sarebbero gravi ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’infortunistica.

