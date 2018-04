Incendio in autostrada

Autocarro in fiamme nei pressi di Terrasini, traffico in tilt

Traffico deviato allo svincolo di Cinisi, ancora sconosciute le cause

24/04/2018

Stamattina un autocarro ha preso fuoco sull'autostrada A29, la Palermo-Mazara del Vallo.

L'incendio è avvenuto, per cause ancora da accertare, dopo lo svincolo autostradale di Terrasini in direzione Mazara del Vallo. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme, traffico deviato dagli operatori Anas all'altezza dello svincolo di Cinisi.

Sulla A29 si registra già una situazione di paralisi del traffico autostradale, con lunghe code e rallentamenti.

