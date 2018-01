autopsia

Autopsia pastore trovato morto: non si esclude la pista dell'omicidio

Esito autopsia del pastore romeno ritrovato morto: il medico legale non chiarisce la dinamica...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2018 - 13:30:24 Letto 347 volte

SAN GIUSEPPE JATO. L’autopsia disposta dalla Procura, effettuata nella mattinata di ieri presso il Policlinico Giaccone di Palermo, non chiarisce i dubbi sulla dinamica della morte di Palimaru Catalin.

Infatti, il medico legale scrive nel referto che il decesso è stato causato dalla lesività traumatica riportata in testa, senza fornire ulteriori elementi. Per questo motivo le indagini dei Carabinieri continuano a 360°, non escludendo alcuna pista.

Ti potrebbe interessare? Ritrovato il corpo del pastore smarrito nella provincia di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!