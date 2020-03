coronavirus

Autoquarantena volontaria per 4 giudici di Palermo

Nessuno dei quattro magistrati ha sintomi influenzali e nessuno è stato sottoposto al tampone.

Autoquarantena volontaria per i magistrati della procura di Palermo che nelle scorse settimane sono stati nelle zone a maggior rischio di contagio da Coronavirus. Il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi ha consigliato ai magistrati di lavorare da casa per due settimane dal rientro a Palermo.



Da quanto si apprende sarebbero quattro i magistrati (fra sostituti procuratori e aggiunti) che hanno accolto la richiesta facoltativa del procuratore. Una misura a titolo precauzionale dopo le tensioni che si sono registrate nel tribunale di Messina nei giorni scorsi, quando si è scatenato il panico per la presenza di una donna residente a Lodi, venuta a testimoniare in un processo civile.



