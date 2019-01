rapina

Autotrasportatore rapinato sulla Palermo-Catania, bottino da 110 mila euro

Un autotrasportatore è stato rapinato venerdì notte del carico di carne dal valore di 110 mila euro.

Pubblicata il: 28/01/2019

Un autotrasportatore è stato rapinato venerdì notte del carico di carne dal valore di 110 mila euro mentre si trovava nell’area di servizio Caracoli sulla Palermo-Catania. La carne doveva essere consegnata ad una ditta di Carini. L’autista è stato fermato da un’auto con alcuni uomini che lo facevano accostare usando una paletta in servizio alle forze dell’ordine. Lo hanno fatto scendere con violenza dalla cabina e poi incappucciato lo hanno fatto salire sull’auto.

Una volta portato via l’autoarticolato l’uomo veniva caricato in auto e abbandonato nei pressi di Santa Caterina di Villarmosa in provincia di Caltanissetta non distante dal Ponte Cinque Archi.

