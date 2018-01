abusi

Aveva abusato della figlia 14enne: uomo si toglie la vita

Un foglio bianco e una penna alle volte possono diventare strumento di libertà, soprattutto per chi non ha il coraggio di raccontare una violenza o un abuso e soprattutto se si ha 14 anni.

Stiamo parlando del caso della 14enne che attraverso un tema svolto in classe ha raccontato degli abusi del padre, un 54enne agente della polizia penitenziaria.

L’uomo che, intanto, a seguito di alcune indagini di approfondimento era stato allontanato dalla casa, si è tolto la vita, impiccandosi all’interno di una vecchia chiesa.

Un uomo che ha commesso questo orrore nei confronti della creatura che ha messo al mondo, un padre che ogni volta che rimaneva solo con la figlia ne abusava.

E in tutto questo la ragazza ha portato questo macigno con se per mesi, sino a quando finalmente ha potuto dare sfogo al suo dolore attraverso quel foglio e quella penna diventati veicoli di una richiesta di aiuto.

“Scrivi una lettera a tua madre confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle”, questo il tema, assegnato al solo scopo didattico, che ha aperto questa immensa ferita e che ha reso finalmente libera la 14enne. In un confronto con gli agenti di polizia, la ragazza successivamente ha confermato quanto scritto. Parole che hanno permesso agli investigatori di redigere un’informativa per il gip che ha poi disposto l’allontanamento del padre dalla casa in cui abitava con la sua famiglia.

L’uomo, era stato sentito dal magistrato, ma in quella circostanza non proferì parola. Oggi è arrivata la risposta, un chiaro gesto di debolezza di un uomo che non ha retto la “vergogna” per quello che ha fatto, che forse si sarà sentito in colpa visto il luogo che ha scelto per mettere fine alla sua vita.

L’unica certezza oggi è che la figlia si è liberata di un peso troppo grande e che ha trovato la sua forza grazie al tema assegnato dall’insegnante di classe.

