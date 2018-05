femminicidio

Aveva ucciso e dato alle fiamme l'ex fidanzata: condannato a 30 anni

La prima Corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 30 anni Vincenzo Paduano, il 28enne in carcere per aver ucciso e dato alle fiamme l'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio.

La prima Corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 30 anni Vincenzo Paduano, il vigilante 28enne in carcere per aver ucciso e dato alle fiamme l'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio. Il cadavere carbonizzato della studentessa 22enne venne trovato all'alba del 29 maggio 2016 nei pressi della sua auto in fiamme, alla periferia di Roma. Dopo aver tentato di aggrapparsi a vari alibi, Paduano confessò l'omicidio dopo un interrogatorio durato 8 ore. In primo grado era stato condannato all'ergastolo con obbligo di isolamento diurno.

Soddisfazione da parte di Concetta Raccuia, madre di Sara: "Non c'è grossa differenza tra 30 anni e l'ergastolo", ha detto. "Forse posso sembrare cinica -ha aggiunto- ma non credo che Paduano si sia pentito: credo che per arrivare a un pentimento vero dovrà essere aiutato molto ancora perché da solo non può farcela". Sulle lacrime del vigilante di 28 anni, che ha pianto in più occasioni durante l'udienza di oggi, Raccuia afferma: "Ha pianto per se stesso direi, perché è una pena molto dura".

La sera dell'omicidio Paduano, che faceva la guardia giurata in una portineria poco distante dal luogo del delitto, si era appostato con l'auto sotto casa del nuovo ragazzo di Sara. Una volta che la ragazza l'aveva accompagnato a casa, aveva atteso il rientro a casa del giovane e conoscendo la strada che avrebbe fatto la 22enne si era allontanato. Quando lei era passata con la sua auto l'aveva inseguita per poi accostare e costringerla a fermarsi. Secondo la ricostruzione, Paduano è entrato nell'auto di Sara e tra i due ci sarebbe stata un'animata discussione. A un certo punto il giovane ha cosparso l'auto con l'alcol. La 22enne è scesa, sconvolta, per cercare aiuto, ma invano. Dopo aver dato fuoco alla macchina, Paduano ha raggiunto Sara e l'ha strangolata. Poi, per disfarsi del corpo, le ha dato fuoco con un accendino.

