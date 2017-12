omicidio

Avvelenati con il tallio: arrestato il nipote 27enne

Erano stati avvelenati con il tallio.

07/12/2017

Erano stati avvelenati con il tallio. Adesso i carabinieri di Desio, comune in provincia di Monza, hanno arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio un 27enne, accusato di aver ucciso i nonni e una zia, avvelenandoli con il tallio mescolato in una tisana.

Le vittime del veleno sono Patrizia Del Zotto (62 anni), Giovanni Battista Del Zotto (94 anni) e Gioia Maria Pittana (87 anni). L'arrestato si chiama Mattia Del Zotto, riferiscono i carabinieri che, nella tarda serata, lo hanno arrestato su disposizione del Gip del Tribunale di Monza.

Il 27enne è ritenuto responsabile del triplice omicidio dei nonni e di una zia paterni, deceduti il 2 e il 13 ottobre scorsi all'ospedale di Desio per avvelenamento dovuto all'ingestione di solfato di tallio. Al giovane è contestato anche il tentato omicidio di altre 5 persone: i nonni materni, il marito della zia deceduta, un'altra zia e la badante dei nonni paterni.

