raccolta differenziata

Avvio raccolta differenziata nel centro storico di Palermo, IV Commissione consiliare: ''Solo 2mila su 6500 famiglie hanno ritirato i kit''

La quarta commissione consiliare ha chiesto di poter tenere, almeno per altri dieci giorni, i tradizionali cassonetti solo nei punti pił nevralgici delle zone interessate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2025 - 10:23:18 Letto 1064 volte

«La quarta commissione consiliare ha chiesto all'assessore Alongi a al presidente della Rap Todaro, pur mantenendo la partenza della raccolta differenziata nel centro storico il prossimo 27 febbraio come da cronoprogramma, di poter tenere, almeno per altri dieci giorni, i tradizionali cassonetti solo nei punti più nevralgici delle zone interessate, nelle quali i nuovi kit, non sono ancora stati ritirati dai cittadini.

Ad oggi su 6500 famiglie interessate, solo in 2000 hanno provveduto a prendere tutto l'occorrente.

In questo periodo chiediamo vengano coinvolte le associazioni di categoria e migliorata la pubblicizzazione della differenziata».

Lo dichiara il presidente della IV Commissione consiliare, Salvatore Imperiale.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!