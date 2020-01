aziende controllate

Aziende controllate dal Comune, Ferrandelli: ''Senza l'opposizioni a rischio migliaia di lavoratori''

''La maggioranza rischiava di mandare a mollo migliaia di lavoratori e i servizi ai cittadini'', questo l'amaro commento di Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2020 - 21:19:05 Letto 389 volte

"Oggi, ultimo giorno utile per la presentazione degli statuti delle aziende controllate del Comune presso Anac, la maggioranza rischiava di mandare a mollo migliaia di lavoratori e i servizi ai cittadini". Questo l’amaro commento di Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione in Consiglio comunale.



“Vergogna, vergogna, vergogna! Questi atti, così delicati e di vitale importanza, sono stati presentati al fotofinish per il voto in extremis in consiglio comunale. E nonostante i rischi e i tempi, la maggioranza non aveva i numeri e il sindaco era assente. Se non fosse stato per la nostra prontezza, determinazione e capacità amministrativa tutto sarebbe andato in malora. Tutti i palermitani non avrebbero avuto servizi e i lavoratori avrebbero rischiato l’impiego.



A volte verrebbe voglia di far saltare tutto, ma ci rendiamo conto che la città appartiene a chi la ama e non a chi la malgoverna. Senza la nostra presenza e il nostro voto decisivo, oggi Palermo sarebbe nella palude", conclude Ferrandelli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!