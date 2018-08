borseggio

Azione in corso Tukory: borseggia turista sul bus e fugge tra le auto, palermitano in manette

La vittima, un italiano di 69 anni, si è accorta del furto e ha iniziato a inseguire il ladro. Provvidenziale l'intervento di una squadra di poliziotti, che a piedi ha raggiunto l'uomo in mezzo al traffico

22/08/2018

Aveva sfruttato gli strattoni del bus che procedeva a singhiozzi per urtare ripetutamente la vittima è riuscire così a sottrargli il portafogli, contenente documenti personali, carte di credito e più di 1000 euro in contanti: Giuseppe Landolina, palermitano di 42 anni, è stato scoperto, inseguito e arrestato per furto con destrezza.

La vittima è un turista italiano di 69 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, salito a bordo di un bus turistico comunale per una visita ai monumenti cittadini, si è accorto poco dopo di essere stato preso di mira dal malintenzionato. Resosi conto dell’accaduto, l’uomo ha iniziato a inseguire il ladro urlando, mentre lui guadagnava l'uscita del mezzo pubblico fuggendo tra i passanti in corso Tukory. Provvidenziale il transito nella zona dell'Unità Operativa di Primo Intervento (UOPI) della Questura: attirati dalle concitate fasi dell’inseguimento del borseggiatore da parte del turista, gli agenti hanno immediatamente arrestato la marcia. E poi anche Landolina, dopo un inseguimento a piedi tra le auto in movimento. Il rocambolesco - e pericoloso - inseguimento si è concluso qualche centinaio di metri più avanti, all’altezza di via Avolio.

Dopo gli accertamenti di rito, Landolina è stato arrestato per il reato di furto con destrezza, mentre la refurtiva trovatagli addosso è stata riconsegnata al legittimo proprietario, il quale, soddisfatto, ha ringraziato gli agenti complimentandosi per l’efficacia e la tempestività del loro intervento.

