Azzolina: ''Dati positivi, contagi sporadici e contratti fuori dalle scuole''

''La scuola non ha avuto un impatto su aumento contagi se non residuale'', così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

06/10/2020

"La scuola non ha avuto un impatto su aumento contagi se non residuale: nelle prime due settimane il personale docente contagiato è lo 0,047 per cento del totale, gli studenti lo 0,021 per cento, personale Ata 0,059%. I contagi nelle scuole sono casi sporadici e sono stati contratti per lo più fuori dalle scuole. E' convinzione di tutti che serve molta più prudenza nella fasi che riguardano il pre e il post scuola". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

"Restiamo molto prudenti ma al momento i dati sono positivi e questo ovviamente è confortante per tutti", ha detto ancora al termine di una riunione con l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico, in cui è stato tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole.

