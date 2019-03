mafia

Bagheria, arrestati per estorsione due esponenti di cosa nostra

La Polizia di Stato trae in arresto due sodali di ''cosa nostra'' autori di numerosi episodi estortivi, che dovranno scontare un residuo di pena.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2019 - 12:43:48 Letto 368 volte

Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di P.S. “Bagheria”, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un Ordine per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, i pregiudicati Raspanti Francesco, 50enne di Bagheria e Flamia Giovanni Pietro, 64enne residente nella frazione di Aspra.

Il primo deve scontare una pena residua di 9 mesi e 4 giorni su una pena principale di 4 anni e 8 mesi di reclusione in ordine al reato di estorsione, aggravata dal metodo mafioso; il secondo deve espiare una pena residua di 4 anni e 9 mesi di reclusione su una pena principale di 10 anni e 6 mesi, in ordine ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione.

Raspanti Francesco è nipote di Mineo Gioacchino, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Bagheria e per via dei suoi legami parentali, negli anni, ha assunto un ruolo di rilievo nella gestione della cosca mafiosa locale. I due episodi di estorsione che gli sono stati contestati risalgono al 2014 quando, per questi fatti, fu tratto in arresto.

Non meno rilevante la caratura criminale di Flamia Giovanni Pietro, personaggio noto alle Forze dell’Ordine per i suoi innumerevoli precedenti e ritenuto “capo decina” della cosca mafiosa di Bagheria; ha coordinato le attività illecite di un gruppo di “soldati” a lui gerarchicamente sottoposti nel settore delle estorsioni e dei danneggiamenti a imprese ed attività commerciali. Ben nove sono quelli che gli vengono contestati ai danni di imprenditori locali.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!