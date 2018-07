arrestato mafioso

Bagheria: arrestato uomo d'onore

Criminale di lungo corso, durante gli arresti domiciliari continuava la sua opera delinquenziale in spregio alle prescrizioni della misura

La polizia di Stato ha arrestato Giovanni Pietro Flamia, 64enne nato a Palermo e residente a Bagheria (PA), dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Seconda Sezione della Corte di Assise di Palermo, in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Palermo “Pagliarelli”.

Il provvedimento di aggravamento scaturisce da una serie di violazioni, tra cui il mantenimento dei contatti con l’esterno, riscontrate dai poliziotti di Bagheria. Nello specifico, durante l’espiazione della misura domiciliare Flamia manteneva saldi i rapporti con soggetti esterni per proseguire le sue attività delinquenziali.

Criminale di lunga data noto agli investigatori, Flamia è esponente di spicco della cosca mafiosa di Bagheria, anche per la sua appartenenza al famigerato “Gruppo Flamia”, da sempre legato alla famiglia Scaduto di Bagheria facente capo all’omonimo boss Giuseppe. Operativo fin dagli anni Ottanta, Flamia annovera condanne per traffico su larga scala di sostanze stupefacenti e negli ultimi anni per estorsione tentata e consumata, aggravate dal metodo mafioso. L'arrestato è ritenuto un vero e proprio punto di riferimento per un nutrito gruppo di sodali, responsabili di molteplici attività estorsive ai danni di numerosi commercianti nel territorio della famiglia mafiosa di Bagheria.

